Hanoï, 14 juillet (VNA) - Le Vietnam est l'un des 25 pays qui ont réduit leur IPM (indice de pauvreté multidimensionnelle) de 50 %, selon un récent rapport publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Oxford Poverty and Initiative de développement humain (OPHI).

Une femme âgée étudie dans une classe d'alphabétisation à Ngo Quyen, Gia Lai. (Photo: VNA)

Selon le rapport, le Vietnam compte encore 1,9 % de sa population en situation de pauvreté multidimensionnelle.La pauvreté multidimensionnelle est définie comme un moyen de révéler la pauvreté réelle, plutôt que de simplement mesurer le revenu. Des indicateurs tels que le manque d'accès aux nécessités telles que les installations médicales, l'éducation et la nourriture sont pris en compte.Le MPI, un produit du PNUD et de l'OPHI, est mesuré sur une échelle de 0 à 10, 10 étant les pays qui ont la pauvreté multidimensionnelle la plus élevée.Les chiffres du Vietnam dans l'indice sont mis à jour jusqu'à la période 2020/2021. Environ 1,8 million de personnes se situent au niveau de la pauvreté multidimensionnelle, tandis que 3,3 millions de personnes se situent au niveau de la pauvreté.Le Cambodge, la Chine, le Congo, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, le Maroc et la Serbie sont d'autres pays mis en avant pour avoir réussi à réduire la pauvreté multidimensionnelle.Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a déclaré que, de 2016 à 2020, le Vietnam s'est attaqué à la pauvreté d'une nouvelle manière, en traitant la tendance à la pauvreté multidimensionnelle comme le font la plupart des pays.Selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, cette méthode a un impact plus important, mais elle présente également de nouveaux défis auxquels le Vietnam doit faire face.Le rapport indique également que 3,5 % de la population vietnamienne est actuellement vulnérable à la pauvreté multidimensionnelle, tandis que la privation d'accès à l'éducation est le principal facteur contribuant à la pauvreté multidimensionnelle, à 40,7 %. - VNA