Au cours des huit premiers mois de cette année, plus de 97.000 Vietnamiens partent travailler à l'étranger. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Au cours des huit premiers mois de cette année, plus de 97.000 Vietnamiens sont partis travailler à l'étranger, soit plus de 88% du plan annuel, selon le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Le Japon est demeuré la première destination pour la main-d'œuvre vietnamienne, avec 47.215 personnes, suivi de Taïwan (Chine), de la République de Corée, de la Chine, de la Hongrie, de Singapour et de la Roumanie.

Rien qu'en août, plus de 12.000 travailleurs vietnamiens ont été envoyés à l'étranger, dont plus de 6.000 au Japon.

Au fil des années, le Japon est toujours le premier marché pour les travailleurs vietnamiens, car il offre des revenus intéressants et est attrayant pour eux. En particulier, le Vietnam et le Japon collaborent pour mettre en œuvre un projet d'assistance à la connexion de l'information sur l'emploi pour les travailleurs vietnamiens souhaitant travailler à l'étranger afin de les aider à trouver des opportunités d'emploi à l'étranger conformément à leurs besoins.

De plus, pour protéger les droits des travailleurs vietnamiens vivant et travaillant au Japon, le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a signé des accords de coopération avec de nombreuses préfectures japonaises telles que Chiba, Saitama, Gunma, Kanagawa, Nagano...

En 2023, en plus de maintenir les marchés traditionnels, le ministère vietnamien encouragera également l'ouverture de nouveaux marchés. Au début d'août, le ministère a eu une séance de travail avec l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce pour établir une coopération visant à envoyer des travailleurs vietnamiens en Grèce dans le domaine de l'agriculture. Le ministère a également autorisé trois entreprises à former une source de main-d'œuvre pour travailler en Grèce dans le secteur agricole. -VNA