Ninh Thuân (VNA) - Plus de 954 tonnes de riz de la réserve nationale ont été envoyées à la province du Ninh Thuân (Centre) les 13 et 14 octobre pour aider les populations locales dans les zones touchées par la sécheresse.

Les habitants de la commune de Phuoc Nam du district de Thuân Nam reçoivent du riz de la réserve nationale. Photo: VNA

Selon Hà Anh Quang, directeur du Département provincial du travail, des invalides et des affaires sociales, les autorités de ces régions - les districts de Thuân Bac, Ninh Son, Ninh Hai, Ninh Phuoc, Thuân Nam et Bac Ai - ont été invitées à préparer des plans pour recevoir et distribuer l’aide conformément à la réglementation.Au moins, 15.002 foyers avec 63.634 membres dans ces districts devraient recevoir 15 kg de riz par personne et par mois. Les bénéficiaires sont les pauvres ou quasi pauvres et vivent de l’agriculture, ou sont classés parmi les groupes les plus vulnérables de la communauté.Les districts de Bac Ai et de Thuân Nam comptent ensemble le plus grand nombre de familles devant recevoir l’aide, avec 9.343 au total.Les bénéficiaires de la commune de Phuoc Nam à Thuân Nam ont fait savoir que la sécheresse prolongée au cours des deux dernières années les avait laissés sans eau pour les cultures et les avait forcés à abandonner la plupart de leurs terres arables.La province a également connu une sécheresse historique entre novembre et mai de cette année.A la date du 24 mai, le volume total d’eau de 21 lacs de la province représentait un peu plus de 12% de la capacité conçue. Dix-sept lacs étaient totalement à sec et la population locale a dû abandonner la récolte été-automne de cette année sur plus de 15.300 ha de terres, perdant 10.800 ha de riz et 4.500 ha de légumes. – VNA