Hanoï (VNA) – Il y a actuellement plus de 93 000 étrangers titulaires d'un permis de travail au Vietnam, selon les données du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

La majorité des entreprises vietnamiennes emploient des étrangers sur une base de contrat et paient leur part des primes d'assurance sociale pour ceux qui ont un contrat de travail d'un an ou plus. La plupart des étrangers sont des experts ou des travailleurs qualifiés qui occupent généralement des postes de direction dans les entreprises au Vietnam.

En 2021, le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Hanoï a octroyé et renouvelé des permis de travail à plus de 10.000 personnes, soit 11% du nombre des étrangers travaillant au Vietnam dans l’ensemble du pays.

En 2022, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales continue de s'intéresser à la mission de délivrance des permis de travail aux étrangers au Vietnam.