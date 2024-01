Photo d'illustration: baotintuc.vn



Tra Vinh (VNA) - En 2024, la province de Tra Vinh (Sud) mettra en œuvre le programme cible national de réduction durable de la pauvreté avec un fonds total de plus de 73 milliards de dongs.



Sur ce montant, plus de 64 milliards de dongs proviendront du budget central, et le solde du budget provincial.



En 2023, la province de Tra Vinh a réussi à diminuer le nombre de ménages pauvres et de ménages quasi pauvres de près de 2.000 et de 4.125, respectivement. Elle compte actuellement 3.440 ménages pauvres et près de 6.800 ménages quasi pauvres (représentant respectivement 1,2 % et 2,36 % du nombre total de ménages de la province).



En 2024, Tra Vinh vise à réduire le taux de ménages pauvres de 0,3%.-VNA