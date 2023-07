Les entrées d'IDE dans l'immobilier totalisent plus de 66 milliards de dollars. Photo: VNA

Hanoï, 14 juillet (VNA) – Le Vietnam a attiré à ce jour 37.500 projets d'investissements directs étrangers ( IDE ) d'une valeur de près de 450 milliards de dollars, dont 1.100 projets immobiliers avec un capital total de 66,4 milliardsde dollars, a entendu un atelier international le 13 juillet à Hanoï.S'exprimant lors de l'atelier sur le potentiel de développement du marché immobilier vietnamien organisé par le magazine Nha dau tu (Investor), Nguyen Anh Tuan, directeur adjoint de l'Agence des investissements étrangers relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, a déclaré que l'immobilier se classe au deuxième rang pour attirer les IDE, seulement après traitement et fabrication.Parmi les 48 pays et territoires investissant dans le marché immobilier vietnamien, Singapour arrive en tête, suivi de la République de Corée et du Japon, a-t-il ajouté.Les investissements étrangers ont afflué vers 45 villes et provinces, dont Ho Chi Minh-Ville représente la part du lion avec 16 milliards de dollars (24,7 %), suivie de Hanoï et des provinces méridionales de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau.Nguyen Anh Tuan a noté que la plupart des investisseurs étrangers dans l'immobilier sont de grandes entreprises et que de nombreux projets valent jusqu'à des milliards de dollars américains, expliquant que le Vietnam présente des avantages en termes de stabilité politique, de croissance économique élevée, de coûts de production compétitifs, d'une main-d'œuvre abondante, de conditions favorables. situation géographique, environnement d'investissement ouvert et transparent et infrastructure améliorée, entre autres.Le responsable a noté qu'au cours des 35 dernières années, les investisseurs étrangers ont contribué à normaliser le marché immobilier vietnamien et à construire des installations conformes aux normes régionales et internationales.Outre l'immobilier industriel, d'autres segments comme le logement et les centres de villégiature sont également devenus un pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers, a-t-il ajouté.Nguyen Anh Tuan a également souligné les problèmes qui entravent les projets d'IDE, tels que le système juridique et les procédures administratives compliqués, le resserrement des crédits et l'émission d'obligations d'État, qui, selon lui, doivent être résolus dans les temps à venir.Joseph Low, président de Keppel Land Vietnam, a suggéré au Vietnam d'assurer l'approvisionnement en terres au milieu de son urbanisation rapide et de la croissance de la classe moyenne, et d'optimiser les terres dans les zones centrales, vers un secteur immobilier durable. - VNA