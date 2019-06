Hanoi, 26 juin (VNA) - Selon le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l'étranger du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, au cours des six premiers mois de 2019, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger sous contrat est estimée à plus de 65.000.

Plus de 65.000 travailleurs envoyés à l'étranger au 1er semestre. Photo d'illustration



Nguyen Gia Liem, directeur adjoint du dit département, a fait savoir qu’entre janvier et mai, 554.144 travailleurs vietnamiens sont partis travailler à l'étranger, soit une hausse de 12,02% en un an, et 45% du plan annuel.C’est le Japon qui en a accueillis le plus avec 28.394, suivi par Taïwan (Chine) avec 20.732, la République de Corée, 2.890, la Roumanie, 714, l’Arabie saoudite 489,…Ces derniers temps, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a mis en place un renforcement de la gestion pour stabiliser et développer durablement les activités d’envoi de travailleurs vietnamiens sur des marchés clés tels que Japon, Taïwan (Chine), République de Corée, Japon et Malaisie."En particulier, le ministère a négocié pour élargir l’envoi à de nouveaux marchés d'accueil comme Bulgarie, Roumanie..." a informé Nguyen Gia Liem. - CPV/VNA