Nguyen Gia Liem, chef adjoint du département chargé des travailleurs vietnamiens à l’étranger. Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Au premier semestre de 2018, plus de 60.800 vietnamiens sont partis travailler à l’étranger, soit une hausse de 106% par rapport à 2017.



Taiwan qui a accueilli plus de 30.800 travailleurs vietnamiens demeure leur première destination suivi par le Japon, la République de Corée et l’Arabie Saoudite.



Le Vietnam s’est fixé comme objectif d’envoyer 110.000 travailleurs à l’étranger en 2018. Pour atteindre cet objectif, de nouvelles mesures ont été avancées par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Nguyen Gia Liem, chef adjoint du département chargé des travailleurs vietnamiens à l’étranger précise :



« Nous devons accomplir les missions définies pour le dernier semestre de l’année. Il est impératif d’achever l’élaboration des amendements de la loi sur l’envoi des travailleurs vietnamiens à l’étranger de 2007 et de mettre en application la décision du Premier ministre sur le soutien à accorder aux travailleurs vietnamiens à l’étranger ». -VOV/VNA