Ho Chi Minh-Ville, 11 octobre (VNA) - Plus de 350 entreprises de plus de 30 pays et territoires ont participé au premier salon international de l'alimentation animale, du bétail, de l'aquaculture et de l'industrie de la viande (Vietstock) Expo & Forum 2023 qui s'est ouvert le 11 octobre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Lors de la cérémonie d'ouverture de Vietstock Expo & Forum 2023. Photo : VNA

L'événement de trois jours, co-organisé par le Département de la production animale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et Informa Markets, devrait attirer plus de 11.000 visiteurs.S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, a déclaré qu'au fil des années, l'élevage avait toujours joué un rôle important dans le maintien de la croissance de l'agriculture vietnamienne. Au cours des dix dernières années, l'industrie de l'élevage a maintenu une croissance annuelle de 5 à 7 %, la production de tous les types de viande a été multipliée par 1,8, celle des œufs par 2,9 et celle du lait frais par 3,7.Rien qu'en 2022, la production animale a atteint 23,7 milliards de dollars, représentant près de 27 % de la production agricole et 5,8 % du PIB national total. En particulier, le secteur a permis de faire vivre plus de 10 millions de travailleurs ruraux, assurant l'approvisionnement alimentaire de 100 millions de personnes et de millions de touristes, et le Vietnam a commencé à exporter ses produits d'élevage.Au cours des neuf premiers mois de 2023, la valeur des exportations de produits de l'élevage a atteint 369 millions de dollars, soit une augmentation de 26,4 % par rapport à la même période de l'année dernière.Phung Duc Tien a déclaré que dans le contexte d'une croissance rapide de la population mondiale et d'une demande croissante de nourriture, tant en termes de quantité que de qualité, le développement d'une production animale durable et efficace pour répondre à la demande est une question à laquelle le gouvernement vietnamien a soutenu et accordé beaucoup d'attention.Cependant, l’industrie de l’élevage vietnamienne est toujours confrontée à des défis, notamment sa dépendance à l’égard des matières premières importées, l’impact du changement climatique et les maladies, a-t-il déclaré."L'intégration internationale dans l'économie et la technologie de l'élevage est un facteur important pour améliorer la productivité, la qualité et l'efficacité du secteur de l'élevage", a déclaré Phung Duc Tien, ajoutant que la création d'un environnement favorable pour encourager l'investissement, la recherche, le développement et le transfert de technologie dans le secteur de l'élevage est essentiel.Il a également déclaré que pour atteindre ces objectifs, une coopération étroite est nécessaire entre les parties concernées, les agences de gestion de l'État, les entreprises, les chercheurs et les agriculteurs.Vietstock 2023 offre non seulement l'occasion de présenter et de présenter des produits et technologies avancés, mais crée également des conditions favorables permettant aux parties prenantes, aux entreprises, aux chercheurs et aux experts du secteur d'échanger, d'apprendre et de partager leurs expériences.Dans le cadre de Vietstock 2023, les Vietstock Awards 2023 sont approuvés par le Département de la production animale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et décerneront 18 prix dans le domaine de l'élevage et sept prix dans le secteur de l'aquaculture.Les prix récompensent les entreprises nationales et étrangères qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'industrie de l'élevage vietnamienne. Les gagnants des Vietstock Awards 2023 seront annoncés dans la soirée du 11 octobre.- VNA