Hanoï (VNA) – Plus de 3.000 coureurs venus de 42 pays et territoires participeront au Marathon en sentier du Vietnam 2020 qui aura lieu le 11 janvier dans la province montagneuse de Son La (Nord).

Il s'agit de la deuxième compétition de la série des marathons organisés par Topas Travel. Selon le comité d’organisation, le nombre de sportifs inscrits pour cette deuxième édition a augmenté de 65% par rapport à la première édition.

Le champion de la première édition, Tran Duy Quang, et l’étoile montante Do Trong Nhon rejoindront des athlètes internationaux de premier rang tels que Ka Hei Lam de Hong Kong (Chine), Vanja Cnops de Belgique et Evelyn Lek de Singapour, aux côtés de la Miss Vietnam 1994 Nguyen Thu Thuy et l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward.

Les coureurs se mesureront à différentes distances allant de 10km à 70 km.

Comme d’autres compétitions organisées par Topas Travel, le comité d’organisation prélèvera 20 dollars sur les frais d’inscription des athlètes participants pour les activités caritatives. Il envisage d’octroyer environ 920 millions de dôngs (environ 40.000 dollars) dans des projets à Moc Chau, qui visent à réduire le taux de mortalité infantile, à mettre fin à la traite des êtres humains, et à soutenir des enfants et familles défavorisés.

Situé à environ 200 km de Hanoï, le district de Moc Chau possède de nombreux potentiels et avantages pour le développement du tourisme, notamment des paysages naturels, des sites historiques et culturels… -VNA