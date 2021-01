Plus de 3 milliards de dongs mobilisés lors de la course Run for the Heart. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Plus de 3 milliards de dongs (près de 129.000 dollars) ont été collectés lors de la huitième course Run for the Heart.

Cet événement annuel, organisé par l’organisation VinaCapital Foundation (VCF) et la société Gamuda Land Vietnam, est destiné à soutenir les enfants défavorisés atteints de cardiopathies congénitales.

Grâce à ce financement, environ 115 enfants pourraient bénéficier de chirurgies gratuites, portant le nombre total de bénéficiaires du programme à plus de 1.300 à ce jour.

En raison des impacts du COVID-19, la huitième édition a eu lieu virtuellement, aidant des coureurs des quatre coins du pays à y participer.

Lancé en novembre dernier, l'événement était le résultat d'un partenariat entre ses organisateurs et Vietrace365, l'une des plateformes de courses en ligne les plus populaires pour la communauté des coureurs au Vietnam, qui propose des courses dans tout le pays.

Un moment fort de l'édition de cette année a été la collecte de fonds à travers une série de mini-jeux télévisés diffusés en direct sur ses canaux de communication officiels, auxquels se sont joints un grand nombre de célébrités. -VNA