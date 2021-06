Un lot de vaccins attribué au Vietnam via la Facilité COVAX. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a décidé de contribuer davantage 11.580 milliards de dongs (500.000 dollars), prélevés des réserves budgétaires de 2021, à la Facilité COVAX.

La COVAX, qui est le volet vaccins du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l’Alliance Gavi et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et travaille en partenariat avec des fabricants de vaccins de pays développés et de pays en développement. Son objectif est d’accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins contre le COVID-19 et d'en assurer un accès juste et équitable, à l’échelle mondiale.

La COVAX veille à ce que les pays participant à ce mécanisme aient accès à des vaccins avec une couverture d'environ 20% de la population en 2021.

Le Vietnam est l'un des 190 pays participant à la Facilité COVAX et l'un des premiers pays recevant des vaccins. -VNA