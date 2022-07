Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au 20 juillet, Hanoï a octroyé 33,648 milliards de dongs de soutien aux loyers en faveur de 65.034 travailleurs.

À ce jour, la Sécurité sociale de Hanoï a identifié plus de 1,1 million de travailleurs locaux ayant le droit de bénéficier du soutien aux loyers, conformément à la Décision n° 08/2022/QD-TTg du Premier ministre.

Selon les premières estimations du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, environ 3,4 millions de travailleurs bénéficieront de cette politique. Les salariés qui travaillent dans les entreprises et ceux qui retournent sur le marché du travail bénéficieront, respectivement, d’un soutien mensuel de 500.000 dongs/personne et d’un million de dongs/personne, et ce pour une durée de trois mois au plus. -VNA