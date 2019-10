Hanoï (VNA) - Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) a examiné, mardi matin 8 octobre, en séance plénière, le projet de Rapport politique et le projet de Rapport (amendé et complété en 2011) sur dix ans de mise en œuvre du Programme d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme.



La séance de travail a été dirigée par Tran Quoc Vuong, membre du Bureau Politique et permanent du secrétariat du CC du PCV.



Dans l'après-midi, les membres du CC du PCV et d'autres délégués ont travaillé en groupe pour débattre le projet de Rapport récapitulatif sur la mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique pour la période 2011-2020 et élaborer la Stratégie décennale de développement socio-économique pour la période 2021-2030, faire le bilan la situation socio-économique pour la période 2016-2020 et dresser le Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025.

Le 11e Plénum du CC du PCV a débuté le 7 octobre. - VNA