Hanoï (VNA) - Le directeur du Forum économique mondial (FEM) pour l'Asie-Pacifique, Justin Wood a proposé un partenariat mondial d'action pour les matières plastiques (GPAP- The Global Plastic Action Partnership) pour le Vietnam, lors d'une séance de travail avec le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha.

Selon Justin Wood, le Vietnam a signé le 23 janvier dernier la signature d'une lettre d'intention entre le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Forum économique mondial concernant le traitement des déchets plastiques.

En vertu de ce document, le FEM a élaboré une proposition préliminaire sur le plan de participation du Vietnam au partenariat mondial d'action pour les matières plastiques. Le WEF a souhaité écouter les opinions du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement pour exécuter les étapes suivants.

Selon le ministre Tran Hong Ha, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est responsable de la mise en œuvre des initiatives sur le "Forum de partenariat public-privé ouvert sur la réponse au changement climatique et la protection de l'environnement marin" et le "Réseau mondial sur le partage de données marines et océaniques".

Actuellement, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a confié au Département général de l'environnement et à celui de la mer et des îles du Vietnam la tâche de collaborer avec le FEM dans la gestion des déchets solides, l'élaboration des initiatives et des activités concrètes concernant les déchets plastiques marins. -VNA