L'accusé Nguyen Bao Tien. Photo : VNA

Phu Yen 21 (VNA) – Le Tribunal populaire de la province de Phu Yen (Centre) a condamné le 21 janvier un homme à six ans et six mois de prison pour avoir distribué de documents contre l’Etat vietnamien et d’engins explosifs.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire provincial, Nguyen Bao Tien, né en 1986 et domicilié dans le quartier 4 de la ville de Tuy Hoa, suivait les journaux étrangers et partageait et publiait souvent des articles, dont le contenu déformait ou s'opposait à l'État de la République socialiste du Vietnam.

D’août à octobre 2019, il a reçu six colis contenant plusieurs livres diffusant des informations subversives. Il a également envoyé 46 colis à d'autres personnes et a été arrêté alors qu'il effectuait des procédures d'envoi des 21 autres. 22 colis supplémentaires avec 38 livres ont également été trouvés à son domicile.

Le 20 avril 2021, la police a découvert une grenade cachée par cet homme. Nguyen Bao Tien a déclaré qu'il avait secrètement ramené chez lui cet explosif alors qu'il participait à un exercice militaire en avril 2008.

Au procès, Tien a fait des aveux et a plaidé coupable.

Le jury a décidé de l'envoyer en prison pour six ans et six mois de prison : cinq ans et six mois de prison pour "stockage, distribution et diffusion de documents contre l'État de la République socialiste du Vietnam" et un an pour "appropriation et stockage d’engins explosifs » en vertu de l'article 305 du Code pénal. - VNA