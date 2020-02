Les photos de Hà Tuong révèlent la vie artistique du Vietnam d'antan. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le livre illustré « Les hommes du temps passé » du photographe Hà Tuong est une œuvre retraçant la vie de célèbres artistes vietnamiens. Trente photos tirées de cet ouvrage sont exposées à Ngon Garden, au 70 rue Nguyên Du, à Hanoï.



« Les hommes du temps passé » est un ouvrage dans lequel les lecteurs peuvent se plonger dans le travail des artistes les plus célèbres du Vietnam dont les poètes Doàn Phu Tu, Vu Dinh Liên, Tê Hanh, Hoàng Câm, les écrivains Nguyên Tuân, Kim Lân, les musiciens Trinh Công Son, Van Cao, l’historien Trân Quôc Vuong, le comédien Tào Mat… Ces noms illustres ont contribué au développement des arts vietnamiens et à leur rayonnement à travers le monde.



Les photos ont été réalisées principalement à Hanoï - le berceau historique et culturel du pays - de 1975 à 1995, l'époque où le pays a connu beaucoup de changements avec la réunification du pays et le Dôi Moi (Renouveau). Dans cette période, les intellectuels et artistes étaient considérés comme la force morale du pays.



Hà Tuong s’est attelé pendant 20 ans à capturer les portraits et le quotidien de ces artistes. À cette époque-là, il était le seul photographe à se lancer dans un tel travail de mémoire.



Retracer la vie artistique du Vietnam d’antan





Hà Tuong a réalisé les photos d'artistes vietnamiens pendant 20 ans. Photo : CVN