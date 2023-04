Photo : qdnd.vn

Hai Phong (VNA) - Les navires 8004 et 8003 de la Garde côtière vietnamienne ont quitté le 9 avril le port de Dinh Vu, ville de Hai Phong (Nord), pour effectuer une patrouille conjointe avec la Garde côtière chinoise dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe du Bac Bô (Tonkin).Il s'agit de la première patrouille conjointe en 2023 et de la sixième entre les Gardes côtières vietnamienne et chinoise dans cette zone maritime.Cette patrouille conjointe aura lieu du 11 au 13 avril.La patrouille vise à contribuer à une bonne application du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et de l’Accord entre le Vietnam et la Chine sur la délimitation du Golfe du Bac Bo, des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux des deux pays, signé le 25 décembre 2000.Elle a également pour objet de maintenir l'ordre et la sécurité dans le golfe du Bac Bo pour contribuer au renforcement des relations de coopération et de compréhension mutuelle entre les Gardes côtières des deux pays, de promouvoir la conservation et une exploitation durable des ressources marines, de sensibiliser les pêcheurs aux lois, d’enrichir les expériences des officiers et des soldats...En outre, elle permet de s'assurer que les activités de pêche des pêcheurs puissent se dérouler normalement pendant que les deux pays mènent des négociations pour déterminer les prochains contenus de coopération après l'expiration de l’Accord de coopération entre le Vietnam et la Chine en matière de pêche le 30 juin 2020.-VNA