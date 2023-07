Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a demandé au Comité populaire de Hai Phong de travailler avec celui de Quang Ninh pour étudier d'urgence les recommandations de l'UICN concernant le dossier de proposition d’inscription de la “Baie de Ha Long – Archipel de Cat Ba” au patrimoine mondial.Le 3 juillet, le Bureau du gouvernement a publié un document transmettant l'opinion du vice-premier ministre Tran Hong Ha concernant les recommandations de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sur le dossier de proposition d’inscription de la “Baie de Ha Long – Archipel de Cat Ba” au patrimoine mondial.Selon ce document, le vice-Premier ministre a également demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de collaborer étroitement avec la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO, afin de guider les Comités populaires de Hai Phong et de Quang Ninh pour finaliser les rapports nécessaires et le dossier, et les envoyer rapidement à l’UICN.L’archipel de Cat Ba a été classé comme un site pittoresque national spécial en 2013. La baie de Ha Long a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine naturel mondial pour la deuxième fois en 2020.La proposition d’inscrire l’archipel de Cat Ba au patrimoine mondial vise à préserver les valeurs de sa biodiversité endémique pour les générations futures, à contribuer à l’accélération du développement économique, social et culturel de Cat Ba… -VNA