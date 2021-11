Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Sud-Coréen Park Hang-seo a prolongé son contrat jusqu’au 31 janvier 2023 pour entraîner l’équipe nationale de football du Vietnam.

La Fédération vietnamienne de football (VFF) a indiqué que le contrat a été signé avec un consensus élevé sur les points de vue et les objectifs de développement de ce sport entre la VFF et l'entraîneur sud-coréen, ce qui créera les conditions pour matérialiser les plans concrets en faveur de l'équipe nationale dans le temps à venir.

Pour permettre à Park Hang-seo de se concentrer sur ses tâches d'entraînement avec l'équipe nationale du Vietnam, la VFF prévoit d'apporter quelques changements aux postes d'entraîneur de l’équipe des moins de 23 ans (U23). Une fois Park Hang-seo aura terminé son travail aux 31e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévus en mai 2022, il deviendra manager de l'équipe U23 et son poste d'entraîneur-chef sera transféré à une autre personne nommée par la VFF.

L'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo. Photo: VNA

Assumant le rôle d'entraîneur de l'équipe nationale du Vietnam et de l'équipe U23 en 2017, l’entraîneur Park Hang-seo a apporté de nombreux succès et des avancées impressionnantes au football vietnamien, notamment les titres de champion à l'AFF Suzuki Cup - Championnat d'Asie du Sud-Est de football et aux SEA GAMES 30.

Actuellement, l'entraîneur et ses assistants travaillent avec l'équipe nationale vietnamienne lors du dernier tour de qualification en Asie pour la Coupe du monde 2022. -VNA