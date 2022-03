Le start-upper Vu Gia Luyên. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Vu Gia Luyên, directeur général de la Compagnie par actions de solutions des technologies de l’information Quôc Tê (ITS), figure dans le Top 10 du Prix "Excellent jeune entrepreneur 2021", organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Le prix honore des jeunes avec des réalisations exceptionnelles dans l’édification et la protection du pays. Né en 1987, Gia Luyên a étudié l’Université de technologie de Hanoï (relevant de l’Université nationale de Hanoï) puis a commencé au début de 2009 sa carrière en tant que programmeur pour une courte mission chez la Compagnie de systèmes d’information FPT (FPT IS).



Il a rejoint ensuite la Sarl Minh Phuc (MP Telecom), l’une des plus grandes entreprises de solutions technologiques, de télécommunications et de service clientèle au Vietnam. En dépit de sa faible expérience, il a eu la chance de se voir confier la tâche de participer au développement de logiciels de gestion des ressources humaines. En 2010, c’est au sein du Groupe des télécommunications de l’Armée (Viettel) qu’il s’est illustré en assumant plusieurs fonctions. Il a édifié quelques outils de support permettant de réduire la charge de travail des employés de 10%.



Au début de 2010, Viettel avait un plan d’élargissement sur le marché international, en commençant la fondation des groupes de télécommunications dans plusieurs pays africains. Gia Luyên a alors rédigé une demande de volontariat pour aller au Mozambique qui a été approuvée par les dirigeants.



Durant la période 2011-2014, il est devenu l’un des premiers experts du groupe Movitel (coentreprise entre Viettel et la société mozambicaine SPI). Pendant sa mission au Mozambique, M. Luyên a assumé des tâches dans plusieurs localités en difficultés. Avec enthousiasme, il a contribué de manière positive au développement de Movitel à cette époque. "Ma mission chez Movitel était d’apporter à la population locale le meilleur service de télécommunications au moindre coût pour contribuer à la promotion de l’économie mozambicaine et améliorer la vie des habitants", a-t-il confié.



Après plus de trois ans en Afrique, il est retourné au Vietnam et a continué à travailler chez Viettel. C’est à ce moment-là qu’il a pris conscience qu’il devait prendre une nouvelle direction s’il voulait réaliser ses rêves.



Le tournant de l’intelligence artificielle



C’est en octobre 2015 que le jeune technicien a créé la compagnie ITS. Employant au début seulement trois personnes, la société est aujourd’hui forte de 80 employés, ingénieurs, experts et collaborateurs. ITS coopère avec cinq entreprises de télécommunications nationales et trois étrangères dans six pays différents pour fournir aux clients une large gamme de produits tels que CRBT (musique internationale protégée par les droits d’auteur), services de divertissement sur mobile (jeu mobile, vote, tirage au sort) et contenu numérique (actualités, football, loterie).



La compagnie a investi dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA). Ce jeune start-upper a rapidement proposé de nombreuses nouvelles idées et a été nommé à la tête de l’équipe de design.

De nouveaux produits sont apparus pendant quatre ans comme les solutions d’appel du label Voice Brandname, de voix Voice Biometrics, du standard téléphonique d’assistant virtuel Callbot, de vérification de la signature Viêt, d’authentification des clients via vidéo vKYC... Plusieurs produits d’ITS ont été mis à l’honneur lors de prix majeurs tels que la transformation numérique VDA 2019 et 2021, le prix Sao Khuê 2021 et le Prix de la ville intelligente Vietnam 2021 (Vietnam Smart City Award).



De nombreuses grandes entreprises coopèrent régulièrement avec ITS, dont la Banque commerciale privée par actions Viêt Nam Thinh Vuong (VPBank), la Banque commerciale par actions Saigon-Hanoï (SHB), la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank), la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, Viettel, le groupe Électricité du Vietnam (EVN), etc.



Soutenir les petites et moyennes entreprises



Toutefois, selon Gia Luyên, la mission d’ITS n’est pas seulement de servir les grandes entreprises, mais aussi de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME). C’est pourquoi, depuis le début de 2021, il a commencé à prendre en charge l’édification d’un nouveau produit destiné aux PME. Le système Smartbot et la solution de l’IA Smartcall ont ainsi été créés et ont déjà convaincu de nombreux clients. Dernièrement, ITS a été sélectionné par le ministère de l’Information et de la Communication comme l’une des trois plateformes numériques pour soutenir les PME.



Durant la pandémie, ce jeune a mis à contribution ses équipes pour créer et développer un système de standard téléphonique virtuel appelé Callbot, spécifi-quement dédié à soutenir le Comité de direction national de la prévention et du contrôle du COVID-19. En peu de temps, ce standard a répondu à plus de quatre millions d’appels qui ont permis de collecter des informations sur les habitants dans les zones épidémiques. Grâce à cette nouvelle réalisation, il a eu l’honneur de recevoir un satisfecit du ministère de l’Information et de la Communication.



"D’après mon expérience, si les jeunes veulent réussir à monter leur start-up, ils doivent d’abord déterminer leurs atouts, choisir ensuite un domaine potentiel, et enfin combiner volonté et courage pour arriver à leurs fins. Ils doivent se sentir prêts à affronter et surmonter les difficultés", a-t-il conseillé. -CVN/VNA