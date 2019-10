La présentation des robots modernes lors de l'exposition. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une série de salons sur l’industrie auxiliaire, Metalex Vietnam 2019, Welding Vietnam 2019 et Robot X HCM ont été inaugurée le 10 octobre à Ho Chi Minh-Ville.

Metalex Vietnam est un salon international des machines-outils et des solutions de transformation des métaux, alors que Welding Vietnam 2019 est un salon international consacré aux matériaux, équipements et technologies de soudage et de découpage au Vietnam, et Robot X HCM, une exposition sur les robots industriels modernes.

Ces expositions réunissent plus de 500 marques de 25 pays et territoires, soit une hausse de 30% par rapport à l’édition de 2018. Elles présentent des machines, équipements modernes au service du façonnage de métaux, des technologies et de nouveaux matériaux de soudage, des robots modernes…

Au cours de plus de 10 ans, la série d’expositions ne cessent d’élargir leurs échelles, et de se développer dans divers domaines. Elles sont devenues un rendez-vous où les producteurs nationaux comme étrangers acquièrent des technologies et des tendances dans l’industrie auxiliaire. L’occasion également pour les fournisseurs de technologies de présenter leurs machines, leurs équipements avancés et de partager leurs mesures d’amélioration de la productivité, a déclaré Vu Trong Tai, directeur général de la société Reed Tradex Vietnam.

Le consul général de l’Inde à Ho Chi Minh-Ville, K. Srikar Reddy, a estimé que ces expositions étaient l’un des événements commerciaux dédiés à la fabrication et au façonnage des produits mécaniques les plus connus en Asie du Sud-Est. L’Inde est fière d’être un partenaire national de ces expositions, ceux offrant la chance aux exportateurs et producteurs des produits mécaniques de l’Inde de présenter des technologies et des techniques aux acheteurs vietnamiens comme étrangers, a-t-il dit.

Dans le cadre de ces salons, seront prévues une kyrielle d’activités telles que le séminaire sur la connexion de PME Tokyo, la classe des ingénieurs talentueux.

Les expositions se poursuivent jusqu’au 12 octobre. -VNA