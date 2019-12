Cérémonie d'ouverture du 26e Salon international de la Cérémonie d'ouverture du 26e Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam à Hanoï. Photo: petrotimes.vn

Hanoï (VNA) – Le 26e Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medipharm Expo) a ouvert ses portes le 5 décembre au Centre international d’expositions (ICE – International Center for Exhibition) à Hanoï.

L’édition de cette année réunit 180 exposants venus de Biélorussie, d’Allemagne, de Russie, de République tchèque, d’Espagne, de Turquie, d’Ukraine, des États-Unis, de République de Corée, du Japon, de Chine, du Vietnam...

L’événement présente sur 220 stands des produits pharmaceutiques et chimiques, équipements médicaux et services de soins médicaux de qualité.

Selon Nguyen Dinh Anh, directeur du Département de communication, d’émulation et de récompense du ministère de la Santé, il s’agit d’une opportunité pour les organisations et entreprises de promouvoir leurs produits, d'échanger des expériences, de saisir des opportunités d'investissement, d'élargir les marchés et de renforcer la coopération.

Durant jusqu’au 7 décembre, le salon devrait attirer 10.000 visiteurs. -VNA