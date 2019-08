Le président du comité populaire municipal, Nguyen Duc Chung à la cérémonie d'ouverture du Sommet de l'innovation de Hanoï 2019. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Sommet de l'innovation de Hanoï 2019 s’est ouvert officiellement le 29 août sous l’égide du comité populaire de Hanoi, du ministère du Plan et de l’Investissement, du Studio d'innovation mondial (Schoolab) basé en France.

Cet évènement permet aux startups de la capitale d’intensifier leurs contributions à l'épanouissement des écosystèmes des startups et à l’accélération de leur intégration aux écosystèmes du pays, de la région et du monde, a déclaré Nguyen Duc Chung, président du comité populaire municipal.

Le sommet sera une bonne occasion pour les startups hanoïens à connecter avec les start-ups innovants, investisseurs, experts, groupes de la technologie, universités, institut de recherche nationaux et internationaux, a-t-il souligné.

Nguen Duc Trung a souhaité que le sommet trouve non seulement les orientations et solutions appropriées pour résoudre efficacement les problèmes urgents de la ville, mais qu’il sert de pont pour réunir au Vietnam les pionniers et les start-ups innovants du monde entier.

Les autorités de Hanoï écouteront les idées des startups et créeront un environnement favorable pour les investisseurs et startups venus de tous les pays du monde, a-t-il ajouté avant de se déclarer convaincu qu’avec les soutiens du gouvernement, des ministères, secteurs, localités et de la communauté internationale, plus de initiatives, projets des startups seront mis en œuvre avec succès au Vietnam, notamment à Hanoï.

Cette année, l’événement pose non seulement des questions, mais trouvera également des solutions et des orientations appropriées pour des grands problèmes relatifs à l’environnement, aux villes intelligentes, à la téléphonie mobile et à la logistique, aux sciences de la vie, à l’avenir des emplois et aux hautes technologies.

Dans le cadre de ce sommet de deux jours, se déroulera une exposition sur des produits, des services et des solutions innovants et technologiques, ainsi que des modèles de start-ups nationales et étrangères. -VNA