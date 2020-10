Affiche de la série de salons. Photo: La page Facebook de METALEX Vietnam

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international des machines-outils et de l’industrie de la métallurgie (METALEX Vietnam 2020) et le Salon sur l’industrie auxiliaire 2020 (Supporting Industry Show 2020) ont ouvert leurs portes le 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée conjointement par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et le Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) et la société Reed Tradex Vietnam, les deux événements de deux jours ont pour but de renforcer la relation entre les entreprises vietnamiennes et japonaises opérant dans l'industrie de soutien et d'aider les entreprises à s'adapter à la période de "nouvelle normalité".

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Vu Trong Tai, directeur général de la société Reed Tradex Vietnam, a déclaré que le Vietnam et le Japon étaient en train de renforcer leurs activités de connexion commerciale, de promouvoir leur coopération en matière d'investissement et de diversifier les chaînes d'approvisionnement entre les deux pays.

La série de salons aidera les industriels à accéder aux nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la qualité de leurs processus de production, a ajouté Vu Trong Tai.

Pour sa part, selon Hirai Shinji, représentant en chef de JETRO à Hô Chi Minh-Ville, la mise en place d'un système d'approvisionnement fiable et durable grâce à la diversification des installations de production a été activement déployée par de nombreuses entreprises japonaises.

Ainsi, le développement de grappes industrielles avec des réseaux de relations d'affaires et la promotion de la technologie de production est essentiel afin que le Vietnam conserve sa position comme l'une des destinations les plus attractives pour les entreprises japonaises lors de l'expansion des affaires à l'étranger. -VNA