Les exposants présentent des machines et des équipements modernes dans le secteur de la publicité au salon VIETAD 2023 à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international des équipements et technologies publicitaires du Vietnam (VIETAD 2023) a ouvert ses portes à Ho Chi Minh-Ville le 16 août.L'événement est organisé au Centre d'expositions et de conventions de Saigon (SECC) au 7e arrondissement par l'Association de la publicité du Vietnam, l'Association de la publicité de Ho Chi Minh-Ville et la société par actions de publicité et de promotion du commerce Dong Nam.Le salon se poursuit jusqu'au 18 août, avec 300 stands présentant des machines et des équipements modernes dans le secteur de la publicité.Selon Nguyen Thanh Dao, président de l'Association de la publicité de Ho Chi Minh-Ville, le secteur de la publicité est étroitement lié à nombre d'activités économiques, et le boom technologique alimente le développement de la publicité.Dans ce contexte, VIETAD s’impose comme le plus grand salon spécialisé dans la publicité au Vietnam et est un événement international approuvé par l’Union des foires internationales (UFI -The Global Association of the Exhibition Industry). -VNA