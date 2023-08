Phu Yên (VNA) - Le Programme de partenariat du Pacifique 2023 (Pacific Partnership-PP23) a été ouvert et a officiellement commencé à être mis en œuvre dans la province de Phu Yen (Centre).Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, la consule générale américaine à Ho Chi Minh-Ville, Susan Burns, s'est réjouie que le Vietnam soit le premier arrêt du PP23, compte tenu de l'importance stratégique du Vietnam dans la région indo-pacifique.Susan Burns a affirmé que le programme de cette année reflétait l'esprit de soutien et de coopération qui avait contribué au développement du partenariat bilatéral américano-vietnamien au cours des 28 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.PP23 comptera près de 1 500 membres des États-Unis et d'autres pays partenaires tels que l'Australie, le Canada, le Chili, le Japon, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

La consule générale américaine à Ho Chi Minh-Ville, Susan Burns. Photo : VNA



Le colonel de la Marine américaine Claudine Caluori, commandant du PP23, a annoncé qu’à Phu Yen, le programme réaliserait des échanges professionnelles en matière de santé communautaire, médecine préventive, soins de santé pour adultes et enfants, conseils nutritionnels en santé mentale, formation aux premiers secours. En outre, PP23 échangera et discutera de nombreux sujets médicaux pour partager des expériences entre médecins et infirmières, améliorer l'expertise et la compréhension culturelle. Les forces de construction de la Marine sont impliquées dans de nouveaux projets de construction et de réparation comme la construction ou la réparation d'écoles, de postes de santé, de centres communautaires, d'abris anti-tempête et de systèmes d'eau douce.Dao My, vice-président du Comité populaire provincial, a hautement apprécié la valeur des programmes de coopération internationale dans les domaines de la santé, de l'aide humanitaire, de la résilience au changement climatique, de la reconstruction des travaux publics après les catastrophes naturelles que ce programme a réalisés au cours des années passées.Le PP23 à Phu Yen se déroule du 9 au 18 août. - VNA