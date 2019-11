Affiche de l'événement. Photo: vietnamaviationexpo.com

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La première édition du Salon international de l'aviation du Vietnam (Vietnam International Aviation Expo - VIAE 2019) a débuté le 26 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par l'Association des sciences et technologies de l'aviation du Vietnam (VAAST) et la société Gk Wintron, cette manifestation de trois jours réunit plus de 100 stands présentant des équipements technologiques, des produits industriels auxiliaires, des équipements d'aéronefs..., de fabricants de différents pays.

De nombreux séminaires thématiques sont prévus dans ce cadre, permettant aux entreprises et experts participants de partager leurs expériences dans le domaine aérien.

En 2020, l’aviation civile vietnamienne aura 65 ans. Ces dernières décennies, elle a connu un développement fulgurant, avec désormais 10 aéroports internationaux et 12 nationaux. Le marché du transport aérien a enregistré une forte croissance, de plus de 16% par an. -VNA