La cérémonie d'ouverture du festival du film de l'Alliance du Pacifique. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le premier festival du film de l'Alliance du Pacifique a débuté dans la ville centrale de Da Nang vendredi soir.

L'événement est co-organisé par les ambassades du Chili, de la Colombie, du Mexique et du Pérou en collaboration avec le Service de la culture, des sports et du tourisme de Da Nang.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Chili, Jaime Chomali, a déclaré que le festival du film visait à présenter au public local et aux touristes les richesses culturelles de ces quatre pays.

Les quatre films projetés lors du festival de trois jours se concentrent sur les identités culturelles des quatre pays et appartiennent à divers genres avec des thèmes différents. Ils apportent aux téléspectateurs vietnamiens un aperçu complet sur les valeurs, les caractéristiques et les traditions des quatre pays.



L'entrée est gratuite et les films sont accompagnés d'un sous-titre en vietnamien. -VNA