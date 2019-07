Photo : baotainguyenmoitruong.

Da Nang (VNA) - Le championnat de parapente de Dà Nang 2019, intitulé « Survol de Tiên Sa », s’est officiellement ouvert le 27 juillet à Dà Nang (au Centre du Vietnam).



Ce tournoi de parapente est un événement annuel organisé à Dà Nang afin d’attirer les touristes pendant les vacances d’été. Il s’agit d’une bonne occasion pour les participants de contempler du ciel la beauté des montagnes et de la ville de Dà Nang.



Les pilotes masculins et féminins décollent du sommet de la montagne Son Trà, à 693 m au-dessus du niveau de la mer, considérée comme la plus belle destination de vol au Vietnam, pour atterrir sur la plage de Tho Quang.



Selon Nguyên Trong Thao, directeur adjoint du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'événement vise à créer un terrain de jeu pour les athlètes et les passionnés de parapente de l’ensemble du pays. Il entend favoriser le développement du parapente au Vietnam et de promouvoir l’image d’une ville amicale et hospitalière auprès des amis nationaux et internationaux.



Le Championnat de parapente de Dà Nang 2019 durera jusqu'au 28 juillet. La compétition attire 80 pratiquants de clubs de parapente du Vietnam et du Laos. -CPV/VNA