Des équipes participantes à la cérémonie d'ouverture du 2e Championnat d'Asie de taekwondo élargi. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 2e Championnat d'Asie de taekwondo élargi a débuté le 15 août dans la salle de compétition sportive de la zone militaire 7 à Ho Chi Minh-Ville.



Ce tournoi, qui dure quatre jours, réunit plus de 400 athlètes de 25 pays et territoires, dont des puissances de taekwondo telles que la République de Corée, le Japon et l’Iran.

L’édition 2019 du Championnat d'Asie de taekwondo élargi revêt une importance particulière pour les athlètes de l'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, qui se préparent pour les 30e Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games) aux Philippines, a déclaré Truong Ngoc De, président de la Fédération vietnamienne de taekwondo.



Les athlètes concourront dans les catégories de poomsae (performances) et de kyorugi (combat). Des épreuves de combat par équipes auront lieu au Vietnam pour la première fois. -VNA