Des collectivités et individus récompensés lors de la cérémonie d’ouverture du 4e Festival du riz du Vietnam. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) - Le 4e Festival du riz du Vietnam s’est ouvert le 13 décembre dans la ville de Vinh Long, province du même nom du delta du Mékong.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le comité central de l’Union des agriculteurs du Vietnam, ont récompensé 105 collectivités et individus ayant eu des contributions importantes au développement des coopératives agricoles entre 2018 et 2019, ainsi qu’à la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée nationale et de la décision du Premier ministre sur le développement des coopératives et unions de coopératives agricoles.

Le festival, qui se poursuit jusqu’au 19 décembre, comprend une série d'activités dont un salon réunissant plus de 850 stands, des concours culinaire et photographique.

Dans ce cadre, sont organisés quatre séminaires sur le cadre juridique et les politiques sur les coopératives agricoles, sur la formation des agriculteurs, sur le développement de l'économie rurale, sur le soutien aux riziculteurs et la promotion des produits à base de riz.

Durant les dix premiers mois de cette année, les exportations de riz du Vietnam ont atteint 5,56 millions de tonnes pour 2,43 milliards de dollars, soit une hausse de 6,1% en volume mais une baisse de 9,1% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier. Les Philippines sont actuellement le premier débouché. -VNA