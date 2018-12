La cérémonie d'ouverture du 3e Festival du riz, le 18 décembre dans la province de Long An. Photo: VNA



Long An (VNA) – Le comité central de l’Association des paysans du Vietnam et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural ont inauguréle le 18 décembre, le 3e Festival du riz et présenté le logo du riz du Vietnam dans la ville de Tân An de la province de Long An.

Le 3e Festival du riz est un évènement significatif contribuant à la mise en œuvre de la résolution No 26 du 7e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (Xe mandat) sur l’agriculture, les paysans et la campagne ainsi qu’à la promotion de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", a déclaré Luong Quoc Doan, vice-président de l’Association des paysans du Vietnam.

Il s’agit aussi une occasion pour présenter les potentialités socioéconomiques de la Delta du Mékong, a-t-il ajouté.

Le festival qui dure du 18 au 24 décembre, comprend une foire réunissant de près de 1.000 stands de 600 unités et localités, un concours de cuisson de riz, des séminaires sur la résilience au changement climatique, la promotion du label du riz vietnamien…-VNA