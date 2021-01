Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Mardi matin, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est solennellement ouvert au Centre national des conférences à Hanoï.

Placé sous le thème « Renforcer l’édification et le réajustement du Parti et du système politique pour qu’ils soient transparents et puissants ; susciter la volonté et la détermination de développer le pays, valoriser la force de la grande union nationale combinée avec les avantages de l’époque d’aujourd’hui ; continuer à accélérer de façon intégrale et synchrone le Renouveau ; édifier et défendre fermement la Patrie, maintenir un environnement pacifique et stable ; s’efforcer de devenir un pays développé à orientation socialiste au milieu du 21e siècle », le 13e Congrès national du PCV réunit 1.587 délégués représentant les plus de 5,1 millions de membres du Parti dans l’ensemble du pays.

Le présidium du Congrès comprend les membres du Bureau politique du Comité central du Parti du 12e mandat suivants : le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong ; le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ; la présidente de l'Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan ; le permanent du Secrétariat Tran Quoc Vuong ; la vice-présidente permanente de l’AN Tong Thi Phong ; le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh ; Pham Minh Chinh, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission centrale d'organisation ; Vo Van Thuong, secrétaire du CC du Parti, président de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation ; Truong Thi Mai, secrétaire du CC du Parti, présidente de la Commission de mobilisation des masses ; Nguyen Van Binh, secrétaire du CC du Parti, président de la Commission centrale d'Economie ; Pham Binh Minh, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; le ministre de la Défense Ngo Xuan Lich ; le ministre de la Sécurité publique To Lam ; le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï Vuong Dinh Hue ; le chef de la délégation des députés de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan ; le chef adjoint de la permanence du sous-comité des documents du 13e Congrès national du Parti Hoang Trung Hai ; et Tran Thanh Man, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu en présence d’anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, de vétérans révolutionnaires, de mères héroïnes, de chercheurs, artistes, dignitaires religieux, jeunes exemplaires, ainsi que d’ambassadeurs et représentants en chef de plusieurs organisations internationales à Hanoï.

De nombreux journalistes vietnamiens et étrangers sont venus pour couvrir le Congrès.

Avec la devise « Solidarité – Diplomatie – Discipline – Créativité – Développement », le 13e Congrès national a pour mission de faire le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national, tout en tenant compte de l’évaluation des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau, des 30 ans de la réalisation du Programme de 1991, des 10 ans du Programme (complété et développé de 2011), de la Stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020. Il permettra également de définir des orientations et des missions de développement socio-économique pour 2021-2025 (célébration du cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale), des objectifs et orientations pour 2030 (centenaire de la fondation du Parti) et la vision pour le développement national pour 2045 (centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam).

Auparavant, le matin du 25 janvier, les délégués sont allés rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et fleurir le Mémorial des Héros morts pour la Patrie. La réunion préparatoire a eu lieu ensuite. Les participants ont approuvé le programme de la réunion préparatoire, le règlement de travail du Congrès, le programme de travail et les réglementations des élections au 13e Congrès national du Parti.-VNA