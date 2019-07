La cérémonie d'ouverture de l'exposition Vietnam ETE 2019 et de l'Enertec Expo 2019. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 12e exposition internationale des technologies et des équipements électriques (Vietnam ETE 2019) et la 9e foire-exposition internationale des technologies et des produits économes en énergie et en énergie verte (Enertec Expo 2019) ont débuté le 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Ces expositions sont organisées par le Service municipal de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec le Centre de développement de l’industrie auxiliaire de Hô Chi Minh-Ville, la Compagnie générale d'électricité de Hô Chi Minh-Ville, et la compagnie de publicité et d'exposition C.I.S Vietnam (CIS Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company).

Ces deux événements annuels réunissent près de 400 entreprises vietnamiennes et étrangères venues de nombreux pays et territoires dont l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Pologne, le Japon, la République de Corée, la Chine… Ils exposent leurs produits sur 600 stands, soit le double de l’année dernière.

Des marques bien connues comme la Compagnie générale d'électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVN HCMC), la compagnie générale des équipements électriques du Vietnam (Gelex), ABB, Panasonic, Phillipes, Long Giang, APS, Dien Quang, HENGS Vietnam, VNG, NES, Vi Luc… sont présentes.



En particulier, l’Association des fabricants électriques coréens (Koema) présentera un stand national sur le thème "La Semaine sud-coréenne de l’énergie et de l’électricité intelligente 201-KOSEF" avec la participation des centaines d’entreprises et de marques sud-coréennes de premier rang.



Dans ce cadre, auront lieu une série d’activités en vue de multiplier les opportunités de promotion du commerce et d’attraction des investissements.

Clôture le 20 juillet. -VNA