Le jeune joueur vietnamien Nguyen Minh Phat participe aux Championnats de tennis U14 d'Asie de Da Nang 2019–Groupe A. Photo: Internet

Da Nang (VNA) - Les Championnats de tennis U14 d'Asie de Da Nang 2019–Groupe A (ATF U14 & Under Junior Series Da Nang Cup 2019 - Grade) ont commencé samedi dans cette ville du Centre.



Cette compétition réunit 128 jeunes joueurs venus de plusieurs pays dans le monde, dont les trois meilleurs joueurs U14 d’Asie que sont l’Indien Rushil Khosla, le Sud-Coréen Woo Hyuk Chang, le Kazakh Danir Kaldybekov.

Quatre épreuves sont au programme : simple dame, simple monsieur, double dames et double messieurs.



Cet événement est co-organisé par la Fédération vietnamienne de tennis (FVT), le Service municipal de la Culture et des Sports, la Fédération de tennis de Da Nang et le Centre de formation du tennis de Da Nang.



Clôture le 19 octobre. -VNA