Vernissage de l'exposition « Quang Tri - Empreintes historiques à travers les archives »

Quang Tri (VNA) - Une exposition intitulée « Quang Tri - Empreintes historiques à travers les archives » s'est ouverte le 28 avril dans la ville de Dong Ha, province centrale de Quang Tri, à l'occasion du 50ème anniversaire de la libération de Quang Tri (1er mai 1972).

Organisée par le Comité populaire provincial, l'exposition présente environ 250 documents d'archives précieuses sur les empreintes historiques de la province de Quang Tri, notamment 49 documents gravés sur bois datant de la dynastie des Nguyen sur les points de repère formant la frontière de Quang Tri, qui ont été reconnus par l'UNESCO comme patrimoine documentaire mondial.

Les visiteurs écoutent des explications sur des archives à l'exposition. Photo: VNA

Durant jusqu'au 2 mai, l'exposition vise à faire découvrir au public l'histoire, le processus de lutte pour la libération nationale et l'aspiration pacifique du peuple vietnamien en général et du peuple de Quang Tri en particulier, ainsi à présenter la beauté de la terre et du peuple de cette localité. -VNA