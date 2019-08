Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’exposition photographique ayant pour thème « La beauté des Hanoïens » a ouvert ses portes le 14 août à Hanoi, dans le cadre du 7e Festival de la photographie pour Hanoi.

Le festival photographique a sélectionné 119 photos excellentes, parmi 1.897 clichés de 311 candidats. Lors de la cérémonie d’inauguration, le comité d’organisation a primé 11 meilleurs œuvres : une médaille d’or pour « Le retour du printemps à Hanoi » de Truong Tuân Giang ; deux d’argent pour « La beauté du Vietnam» de Trân Thanh Hai et « Thi Mâu » de Nguyên Thi Thanh ; trois de bronze et cinq prix d’encouragement.

« La beauté des Hanoïens » a reflété véritablement et de manière vivante des moments merveilleux de la population de Hanoi dans divers aspects de la vie quotidienne : dans le travail et la production, aux écoles, hôpitaux et bureaux.

À travers cette exposition, les spectateurs reconnaissent également les efforts de la capitale vietnamienne dans ses efforts de transformation en une destination attrayante digne de son titre de « Ville pour la paix ».

Clôture le 16 août. -NDEL/VNA