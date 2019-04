Ninh Thuan, 28 mars (VNA) - La Fête du vin et des raisins de Ninh Thuân 2019 s’est ouverte samedi soir 27 avril dans la ville de Phan Rang, Thap Cham, en présence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam.

Le Xuan Vinh, président du Comité populaire de la province de Ninh Thuan, a souligné que la fête constituait une opportunité de présenter les vins et les raisins locaux à des marchés comme consommateurs dans et hors du pays.

Lors de la cérémonie inaugurale, le Comité populaire provincial a remi le satisfecit à des viticulteurs excellents locaux, ainsi qu’à des établissements de recherche et chefs d’entreprises spécialisées dans le commerce viticole.

La Fête du vin et des raisins de Ninh Thuân 2019, qui se déroule du 26 avril au 2 mai, est placée sous les auspices du ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, et du Comité populaire de la province de Ninh Thuan.

Selon le Comité d’organisation, la fête réunit environ 300 stands représentant la vigne et les produits de la vigne d’entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production vinicole.

Elle comprend également des expositions de vins et produits à base de raisins, des concours gastronomique, un concours de cerfs-volants, le séminaire "Les raisins et le vin de Ninh Thuân", un concours de beauté des groupes ethniques de la province…



Ninh Thuân est le plus grand vignoble du Vietnam avec plus de 2.500 hectares. Les vignobles se trouvent principalement dans les districts de Ninh Phuoc, Ninh Hai et la ville de Phan Rang-Thap Cham. La production moyenne est de 60.000-65.000 tonnes. -VNA