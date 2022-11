Hanoi (VNA) - La huitième édition de la fête culturelle, sportive et touristique des Khmers du Sud et la fête Ok Om Bok ont débuté dimanche soir dans la province de Soc Trang.



Dans son discours d’ouverture, Ta Quang Dông, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné l’importance de cet événement qui permet de faire rayonner les valeurs culturelles traditionnelles des Khmers du Sud du Vietnam.

Photo : VOV

L’événement réunit les participants des provinces de Soc Trang, Bac Liêu, Vinh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Hâu Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phuoc, et des villes de Cân Tho et Hô Chi Minh-ville. Outre des spectacles et des tournois sportifs, il y a également des activités de promotion touristique.



Une course de pirogue dans le cadre de la fête Ok Om Bok a également débuté dimanche après-midi. Elle réunit huit équipes avec plus de 800 rameurs des localités de Trà Vinh et une équipe venue de Kiên Giang. La finale de la course aura lieu ce lundi 7 novembre. - VOV/VNA