La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 53e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a commencé lundi après-midi à Hanoï, sous la présidence de la présidente de l’organe législatif, Nguyen Thi Kim Ngan.



Lors de cette réunion qui se poursuit jusqu’au 23 février au matin, les participants doivent discuter du rapport de travail du gouvernement pendant la période 2016-2021, des préparatifs de la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale. Ils doivent également aborder des questions concernant la structure, la composition et le nombre de personnes issues des agences, organisations et unités centrales et locales qui sont présentées comme candidats à la députation de la 15e législature.