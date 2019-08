Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 36e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (14e législature) s’est ouverte le 12 août à Hanoï sous l’égide de la présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan.

Cette session permettra d’étudier cinq projets de loi concernant la modification et le complément de certains articles de la Loi sur l’Audit d’Etat, les amendements de la Loi boursière et du Code du Travail, les réserves militaires, les bibliothèques. En outre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale étudiera un projet de résolution concernant l’explication de certains articles de la Loi sur la Planification.

Les débats seront également consacrés à la supervision de l’application des politiques et textes juridiques concernant la gestion et l’utilisation des fonds publics en dehors du budget public pendant la période 2013-2018, ainsi que la prévention et la lutte contre les incendies pour 2014-2018.

Des séances d’interpellation sont prévues le 15 août.

La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a indiqué que le Comité permanent de l’AN se réunit une fois par mois, avant de demander à tous les organes compétents d’être présents pour donner leurs avis sur les projets de loi et les parachever.

Dès la séance d’ouverture, le Comité permanent de l’AN a commencé les débats sur le projet de loi concernant la modification et le complément de certains articles de la Loi sur l’Audit d’Etat.

La 36e réunion du Comité permanent de l’AN se poursuit jusqu’au 16 août.

Depuis le 12 août, des bouteilles en verre seront utilisées durant les réunions de l’Assemblée nationale, au lieu de celles en plastique, dans le but de contribuer à la protection de l’environnement. -VNA