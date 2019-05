La cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Des technologies et des produits médicaux et pharmaceutiques de pointe sont présentés à la 26e édition du Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medi-Pharm 2019), qui a ouvert ses portes le 8 mai au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Tran Hung Dao, arrondissement de Hoan Kiem.

L’exposition de quatre jours offre aux investisseurs une occasion d’étudier l’environnement commercial et les réglementations en vigueur au Vietnam, ainsi que de permettre aux initiés du secteur d’échanger leurs expériences.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Santé, Truong Quoc Cuong, a déclaré que le ministère vietnamien de la Santé souhaitait créer un environnement commercial égal, sain, stable et compétitif.

Il a exhorté les producteurs et les entreprises pharmaceutiques, ainsi que ceux opérant dans le secteur des équipements médicaux domestiques et étrangers, à établir des partenariats, contribuant ainsi au développement de la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine.

Des visiteurs à l'exposition Vietnam Medi-Pharm 2019. Photo : VNA

Cet événement réunit 550 stands de 450 entreprises venues de nombreux pays et territoires comme l’Inde, le Pologne, le Bangladesh, la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, Taïwan (Chine), les Pays-Bas, la République de Corée, les Etats-Unis, le Japon, la Thaïlande, la Chine et le pays hôte, le Vietnam.

Parallèlement au salon, auront lieu des expositions, colloques scientifiques sur la médecine préventive, l’utilisation des vaccins à tous les âges au Vietnam, la thérapie immunitaire et des cellules souches dans le traitement du cancer et du diabète ; ainsi des consultations sur les équipements médicaux, de soin de santé communautaire, le don du sang, des services de soin de santé et des échanges des entreprises vietnamiennes et étrangères. -VNA