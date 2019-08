Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 19e édition du Salon international de la médecine et de la pharmacie du Vietnam (Vietnam Medi-Pharm Expo 2019) a ouvert ses portes le 1er août au Centre des foires et des expositions de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Vietnam Medi-Pharm Expo 2019 réunit plus de 400 entreprises venues de 22 pays et territoires tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, la République tchèque, la Russie, la Biélorussie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, la Chine, l'Inde, le Pakistan,... et, bien sûr, le Vietnam.

Lors de l’exposition, des produits pharmaceutiques et chimiques, des machines de traitement et d’emballage, des équipements médicaux, des services de soins médicaux et des équipements de laboratoire sont exposées sur 450 stands.

Des visiteurs à l'exposition Vietnam Medi-Pharm Expo 2019. Photo : VNA

Selon Nguyên Dinh Anh, officiel du ministère de la Santé, il s’agit d’une bonne occasion pour les entreprises de promouvoir et de présenter d'une façon efficace leurs équipements, machines, services et produits.

L’exposition offre également aux hôpitaux et aux médecins l’opportunité d’approcher et d’apprendre des équipements et technologies modernes et avancés du monde afin de mieux répondre à la demande croissante de traitements médicaux des Vietnamiens, a-t-il ajouté.

L’événement durera jusqu’au 3 août. -VNA