Da Nang (VNA) - La 16e Conférence des ministres de l'Information de l'ASEAN (AMRI-16), ayant pour thème « Médias : de l'information à la connaissance pour une ASEAN résiliente et réactive », s’est ouverte le matin du 22 septembre dans la ville de Da Nang (Centre).

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a affirmé que la Conférence des ministres de l'Information de l'ASEAN était un forum important permettant aux États membres de discuter et d’identifier les priorités et orientations de la coopération dans l’avenir, pour mettre en œuvre avec succès des objectifs du Millénaire des Nations Unies et des priorités de la communauté de l’ASEAN.



Les ministres et délégués devront partager et donner de précieuses recommandations aux dirigeants de l'ASEAN, discuter de programmes d'action spécifiques pour affirmer et promouvoir le rôle important du secteur de l'information dans le processus de développement régional, a-t-elle suggéré.

Les délégués participant à la 16e Conférence des ministres de l'Information de l'ASEAN (AMRI-16). Photo : VNA

Partageant le même point de vue, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN chargé de la communauté socioculturelle, Ekkaphab Phanthavong, a déclaré que le secteur de l'information et de la communication joue un rôle important et omniprésent dans la promotion de la vision de la communauté de l'ASEAN.

L’AMRI-16 créera un nouvel élan pour la coopération régionale et des orientations stratégiques vers un développement social durable et global, a-t-il estimé. -VNA