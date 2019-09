Photo: internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les entreprises vietnamiennes devraient utiliser l’e-commerce pour promouvoir leurs exportations, a déclaré Mme Bui Thi Thanh An, directrice adjointe de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade), lors d’un séminaire tenu le 25 septembre à Ho Chi Minh-Ville.



Selon elle, le boom de l'Internet et des équipements électroniques crée d'énormes possibilités pour les entreprises de toucher les clients du monde entier. En effet, l’e-commerce aide les entreprises à surmonter les barrières géographiques pour rechercher des clients et réduire leurs coûts, a déclaré le responsable.



L'Agence vietnamienne de promotion du commerce mène des activités pratiques pour aider les entreprises à développer produits et marques, ainsi qu’élargir les marchés, notamment des programmes visant à mettre en relation des partenaires étrangers avec des fabricants et exportateurs nationaux, a-t-elle ajouté.



Ce séminaire a réuni des représentants de près de 40 entreprises de Singapour en activité dans les domaines de l'alimentation, de l'emballage, de la vente au détail, des cosmétiques et des appareils ménagers, ainsi que des centaines d'entreprises vietnamiennes.



Organisé mercredi à Ho Chi Minh-Ville par la Sarl Innovative Hub et Vietrade, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, l’événement a permis aux entreprises de sonder des partenaires et de partager des modes de vente en ligne efficaces.



D'ici 2022, le commerce électronique devrait augmenter six fois plus vite que le commerce traditionnel. En particulier, le commerce électronique transfrontalier devrait atteindre 3.300 milliards de dollars ces deux prochaines années. -VNA