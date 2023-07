Panorama du séminaire. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé "La transformation numérique dans les entreprises publiques : opportunités et défis" a été organisé le 26 juillet, à Hanoï, par le journal électronique de la Radio la Voix du Vietnam (VOV).

Selon Vu Hai Quang, directeur général adjoint de la VOV, la transformation numérique est une tendance inévitable à l'ère actuelle, offrant des opportunités aux localités et aux entreprises de se développer dans la quatrième révolution industrielle, aidant ainsi les gouvernements des pays à fonctionner de manière plus efficace et transparente.

Conscients de l'importance de la transformation numérique, de nombreux pays ont élaboré et mis en œuvre des stratégies et des programmes nationaux de transformation numérique. Au Vietnam, ces derniers temps, plusieurs orientations politiques importantes ont été mises en place pour la feuille de route de la transformation numérique.

Vu Hai Quang, directeur général adjoint de la VOV. Photo: VOV



Au Vietnam, le développement économique numérique est une opportunité de réduire les écarts de développement. Par conséquent, ce séminaire revêtait une activité nécessaire et significative, aidant les entreprises à bénéficier de consultations d'experts, de scientifiques et d'expériences des unités ayant réussi dans la transformation numérique.-VNA