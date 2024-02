Selon les données du Département général des douanes, en 2023, le Vietnam a exporté 22 450 tonnes de viande et de produits carnés pour une valeur de 110,35 millions de dollars, soit une augmentation de 19% en volume et de 30,4% en valeur par rapport à 2022.

La viande et les produits carnés vietnamiens sont exportés vers 28 pays et territoires à travers le monde, en tête Hong Kong (Chine), Chine, Belgique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Malaisie, Cambodge, France, États-Unis.

Hong Kong ( Chine ) reste le plus grand marché avec 42,88% du volume et 54,44% de la valeur, soit 9 630 tonnes et 60,07 millions de dollars, affichant une augmentation de 25,3% en volume et de 41% en valeur par rapport à 2022. - VNA