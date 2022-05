La cérémonie pour célébrer la 9.000e opération avec succès dans le cadre du programme Heartbeat Vietnam. Photo: La cérémonie pour célébrer la 9.000e opération avec succès dans le cadre du programme Heartbeat Vietnam. Photo: https://congthuong.vn/

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Seize ans après son début, le programme Heartbeat Vietnam de VinaCapital Foundation (VCF), a financé des opérations chirurgicales gratuites en faveur de 9.000 enfants démunis vietnamiens atteints de cardiopathie congénitale.

Lors d'une cérémonie organisée le 30 juin à Ho Chi Minh-Ville pour célébrer la 9.000e opération avec succès dans le cadre du programme Heartbeat Vietnam, Don Lam, PDG et directeur général de VinaCapital Foundation, a déclaré que la VCF avait promu sa mission et apporté des contributions pratiques au développement du système de santé, améliorant la vie des communautés les plus vulnérables au Vietnam.

Selon le ministère de la Santé, le Vietnam compte chaque année 15.000 enfants atteints de cardiopathie congénitale. Le programme Heartbeat Vietnam permet de s'assurer que ces enfants défavorisés sont détectés et opérés en temps opportun, en fournissant des enveloppes d'aide financière à leurs familles pour payer avant et après la chirurgie.

Le programme a parrainé 773 enveloppes de réexamen médical, 669 enveloppes d’aide financière aux familles des enfants bénéficiaires et 232 bourses d’études. -VNA