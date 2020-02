Can Tho, 12 février (VNA) - Une délégation du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) a eu une séance de travail le 11 février avec les autorités de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, sur la coopération dans la mise en œuvre d'un accord mondial sur le climat et énergie dans la localité.

Séance de travail entre une délégation du Programme des Nations Unies pour les établissements humains et les autorités de Cân Tho. Photo : VNA



La délégation de l'ONU était conduite par Laids Cea, représentante du bureau d'ONU-Habitat en Asie-Pacifique.



Elle a informé les autorités locales d'un mémorandum d'accord entre ONU-Habitat et le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, du programme de coopération urbaine asiatique, de la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie (GCoM) et de la coopération d'ONU-Habitat au sein du cadre de ces documents.



Lors de la signature des engagements d'adhésion au GCoM en février 2019, les autorités de Can Tho se sont engagées à déployer des politiques et des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, à se préparer aux impacts du changement climatique, à renforcer l'accès à l'énergie durable et à suivre la réalisation de ces objectifs.



Dao Anh Dung, vice-président du comité populaire municipal, a déclaré que la ville mettra en place des autorités urbaines et un plan d'action contre le changement climatique dans le futur.



Il a appelé ONU-Habitat à aider la ville à rédiger le plan d'action contre le changement climatique, le programme urbain et les rapports pertinents.-VNA